Ein umgestürzter Baum hat am Dienstagabend einen Stromausfall in der Region Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) ausgelöst. Insgesamt waren rund 3000 Menschen in Mayen-Kürrenberg und -Nitztal betroffen sowie in der Ortsgemeinde Kirchwald, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. dpa