Baumarktkette Hornbach hält Märkte vorerst geöffnet

Der Schriftzug „Hornbach“ am Griff eines Einkaufswagens. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Neustadt Die Baumarktkette Hornbach hält ihre Märkte in Deutschland vorerst geöffnet, erhöht aber wegen des Coronavirus die Hygienemaßnahmen. So werden Beratungsgespräche nur an Infotheken geführt und mit einem Mindestabstand von zwei Metern, wie das Unternehmen (Neustadt an der Weinstraße) am Mittwoch mitteilte.



