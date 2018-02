später lesen Bauprojekt weckt Forderungen nach neuer Rheinbrücke FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Der geplante Abriss der Hochstraße Nord in Ludwigshafen hat die Diskussion um eine zusätzliche Rheinbrücke in der Region wieder aufleben lassen. „Wir haben zu wenige Rheinquerungen in der Metropolregion“, sagte der Vize-Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz, Jürgen Vogel, der Deutschen Presse-Agentur. Er würde einen Neubau südlich von Ludwigshafen befürworten. dpa