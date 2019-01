später lesen Baustelle: Bündnis demonstriert vorerst nicht mehr in Kandel FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-jährige Schülerin in Kandel ist ein Ende der umstrittenen allmonatlichen Demonstrationen in der südpfälzischen Stadt in Sicht. „In Kandel gibt es jetzt erstmal keine Demo mehr“, sagte der Wortführer der oft als rechtspopulistisch kritisierten Gruppe „Frauenbündnis Kandel“, Marco Kurz, in einem auf Facebook veröffentlichten Video. dpa