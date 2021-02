Baustellenkran droht in Koblenz auf Häuser zu stürzen

Koblenz Ein Baustellenkran droht in Koblenz auf benachbarte Häuser umzustürzen. Wegen des derzeitigen Hochwassers der Mosel wurde er unterspült, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Freitag mitteilte. Der Bereich an der Weinbergstraße sollte vorsorglich evakuiert werden.

Rettungskräfte waren im Einsatz.