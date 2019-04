später lesen Bauunternehmer: Über 2,5 Millionen Euro hinterzogen Teilen

Ein Bauunternehmer in der Pfalz soll mithilfe von Schwarzarbeit mehr als 2,5 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern hinterzogen haben. Am Mittwoch wurden insgesamt fünf Wohn- und Geschäftsräume im Landkreis Germersheim durchsucht, wie das Hauptzollamt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. dpa