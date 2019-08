Bayern anfangs „lethargisch“: Coutinho beim 6:1 noch blass

Münchens Thiago und Danny Latza von Mainz (l-r.) in Aktion. Foto: Sven Hoppe.

München Philippe Coutinho ließ sich nach seinem unspektakulären Startelf-Debüt an der Seite von Maskottchen Berni und Torwart Manuel Neuer von der Fankurve feiern. Für Tore und Höhepunkte beim deutschen Serienmeister aus München sorgten am Samstag noch andere.

Nach einer lethargischen Anfangsphase kam der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga doch auf Touren und besiegte nach einem frühen Rückstand den punktlosen Tabellenletzten FSV Mainz 05 mit 6:1 (2:1).

„Wir waren zu lethargisch, haben die Aggressivität, die Mainz an den Tag gelegt hat, nicht erwidert“, sagte Bayern-Coach Niko Kovac zu dem Stotterbeginn. Bei seinem neuen Weltstar sieht er erwartungsgemäß noch Steigerungspotenzial. „Mit seiner Leistung bin ich zufrieden, ich weiß aber natürlich auch, dass es noch besser wird“, sagte Kovac zum Brasilianer Coutinho.

Der 27-Jährige selbst war nach seinem ersten Einsatz in der Allianz Arena „sehr glücklich. Das wichtigste war, das Spiel zu gewinnen. Die Atmosphäre in diesem Stadion ist unglaublich, ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Coutinho.

Für ihre erste echte Prüfung in dieser Saison nach der Länderspielpause müssen die Münchner aber deutlich zulegen, wenn sie am 14. September bei den mit drei Siegen gestarteten Leipzigern gastieren. „Wir hatten jetzt schon drei Härtetests in der Bundesliga“, entgegnete Kovac.