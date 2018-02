später lesen Bayern ohne kranken Vidal gegen Mainz: Alaba-Einsatz offen FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 auf Arturo Vidal verzichten. Der Mittelfeldakteur falle wegen eines Magen-Darm-Infekts aus, sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag in München. Ob Außenverteidiger David Alaba am Samstag (15.30 Uhr) auflaufen kann, ließ der Bayern-Coach offen. „Man muss sehen, wie er sich fühlt“, sagte Heynckes. Nach einer leichten Kapselverletzung stehe Stürmer Sandro Wagner zur Verfügung. dpa