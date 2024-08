Transfer Bayern-Talent Vidovic auf Leihbasis nach Mainz

Sein Debüt bei den Bayern-Profis gab Vidovic im April 2022. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er zunächst an den niederländischen Club Vitesse Arnheim und dann an Dinamo Zagreb ausgeliehen. „Gabriel Vidovic bringt eine Menge Talent mit, er ist ein feiner Kicker, technisch immens versiert und spielintelligent“, sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel.