Kaiserslautern Beamte finden rund acht Kilo Amphetamin Wohnung

Die Polizei hat bei einem jungen Mann in Kaiserslautern große Mengen Drogen sichergestellt. Einsatzkräfte fanden in seiner Wohnung rund acht Kilo Amphetamin sowie Cannabisprodukte und diverse Konsum- und Verpackungsmaterialien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 19-Jährige wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.