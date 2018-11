später lesen Kriminalität Pfälzer Beamte fischen Marihuana mit Suppenkelle aus Toilette FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Beamte haben im Landkreis Südliche Weinstraße Marihuana mit einer Suppenkelle aus einer Toilette gefischt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten die Ermittler am Sonntagmorgen die Wohnung eines 27-Jährigen in Edenkoben, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. dpa