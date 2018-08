später lesen Beamte verletzt: Justiz ermittelt gegen Kandel-Angeklagten FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Nach einem Zwischenfall im Gerichtssaal droht dem Tatverdächtigen im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia in Kandel (Pfalz) ein weiteres Strafverfahren. Die Justiz habe wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung Ermittlungen gegen den jungen Mann aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Landau am Dienstag mit. dpa