Beat Fehlmann bleibt Intendant der Staatsphilharmonie

Beat Fehlmann, Intendant bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Foto: Philharmonie Rheinland-Pfalz/dpa/Archivbild

Ludwigshafen/Mainz Beat Fehlmann bleibt weitere fünf Jahre Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Sein Vertrag beim größten Sinfonieorchester des Landes mit Sitz in Ludwigshafen sei am Donnerstag bis Ende August 2028 verlängert worden, teilte Kulturministerin Katharina Binz in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die von Fehlmann gesetzten Impulse zur strukturellen und künstlerischen Entwicklung des Orchesters haben sehr schnell Erfolge gezeigt“, sagte die Grünen-Politikerin. „Dass er diesen Weg nun weiterverfolgen wird ist für die Deutsche Staatsphilharmonie ein wahrer Glücksfall.“

Der 1974 in der Schweiz geborene Fehlmann hat die Leitung des Orchesters zum 2018 übernommen und mit ihm einige Auszeichnungen erhalten. Während der Corona-Pandemie habe er eine Steigerung der Abonnements für die Konzertreihen des Orchesters in Ludwigshafen und Mannheim um 51 Prozent erreicht.

Die Bewältigung der Pandemie-Folgen und die Entwicklung des Orchesters nannte Fehlmann als die Herausforderungen für die nächsten Jahre. „Die spannende Aufgabe liegt für mich darin, die Staatsphilharmonie bei der Transformation vom klassischen Orchester zum Kompetenzzentrum für Musik zu begleiten“, sagte der Intendant. Die „beglückende Zusammenarbeit“ mit den Musikern und Musikerinnen, dem Team und dem Chefdirigenten seien dafür die beste Voraussetzung.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-873500/3

(dpa)