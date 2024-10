Fraktion und Partei Beben bei den Freien Wählern geht weiter

In ihren verbleibenden Tagen kommt die Fraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag und parallel dazu auch die Landespartei der Freien Wähler nicht zur Ruhe. Nachdem zuletzt der Abgeordnete Herbert Drumm seinen sofortigen und sein Kollege Bernhard Alscher seinen Rückzug zum 6. Oktober aus der Fraktion angekündigt und ihr damit ein absehbares Ende gesetzt hatten, erklärte Stephan Wefelscheid am Dienstagnachmittag die Niederlegung des Landesvorsitzes der Partei zum Jahresende. Diesen Schritt will er an diesem Mittwoch (10 Uhr) mit Vorstandskollegen erklären.