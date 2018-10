später lesen Bedarf an neuen Lehrern ab nächstes Jahr niedriger FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Der Bedarf an neu einzustellenden Lehrern wird in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Jahr deutlich niedriger ausfallen als bisher. Nach 1380 Lehrkräften in diesem Jahr sind es 2019 mit 1190 rund 14 Prozent weniger, wie aus einer Prognose hervorgeht, die am Donnerstag auf der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgestellt wurde. dpa