Bedrohter Allesfresser: Pustelschwein ist Zootier des Jahres

Zuchteber Cebu rüsselt an einem übrig gebliebenen Weihnachtsbaum im Zoo Landau in der Pfalz. Foto: Axel Seidemann/dpa

Landau Pustelschweine erleben vielerorts einen Verlust des Lebensraums. Der Titel „Zootier des Jahres 2022“ soll auf ihre Not aufmerksam machen.

Das Pustelschwein ist Zootier des Jahres 2022. Aufgrund der sich immer weiter ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest sei es höchste Zeit zu handeln, bevor es für die asiatischen Pustelschweine zu spät sei, teilte die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) am Mittwoch in Landau in der Pfalz mit. Während der „Zootier des Jahres“-Kampagne werden den Angaben zufolge Spenden gesammelt, um Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Pustelschweinarten zu unterstützen.