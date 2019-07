Bedrohung von Kommunalpolitikern: Lewentz trifft Verbände

Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat kürzlich von zunehmender rechtsextremer Hetze gesprochen. Dem SPD-Politiker zufolge sind von den Verbalattacken Vertreter von Staat, Verbänden und Kirchen sowie Medien betroffen, vermehrt auch Kommunalpolitiker.

Am (morgigen) Montag trifft sich Lewentz mit Vertretern kommunaler Spitzenverbände in Mainz. Beraten wird dem Ministerium zufolge über die Sicherheitslage und darüber, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Nach dem Treffen (11.30 Uhr) will der Minister über das Gespräch informieren.