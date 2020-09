„Beethoven... plus!“: Internationale Musiktage in Speyer

Speyer Die Musikwelt feiert Ludwig van Beethoven - anlässlich des 250. Geburtstags. Auch Speyer reiht sich ein, die Wurzeln des Tonmeisters reichen bis ins heutige Rheinland-Pfalz: seine Mutter stammte aus Koblenz-Ehrenbreitstein.

Im Zeichen von Musikgenie Ludwig van Beethoven stehen von diesem Samstag (19.9.) an die Internationalen Musiktage am Dom zu Speyer. „Beethovens Musik war so wegweisend in die Romantik und in die Moderne, dass kein Komponist seither an ihm vorbeikam“, sagte Domkapellmeister Markus Melchiori, der das bis zum 3. Oktober laufende Festival unter dem Motto „Beethoven... plus!“ künstlerisch leitet. Kulturhistorisch sei Beethovens Werk von enormem Wert. In diesem Jahr wird weltweit der 250. Geburtstag des 1770 in Bonn geborenen und 1827 in Wien gestorbenen Komponisten gefeiert.