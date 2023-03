Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Die drei goldenen Regeln der Beetplanung

Die Planung der Gemüsebeete ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es so unglaublich viel zu beachten, dass ich am liebsten alles ignorieren und einfach loswurschteln würde. Aber gut, ein bisschen Vernunft habe ich ja auch und so bemühe ich mich, an folgende Regeln zu denken, ehe ich sie bei Bedarf aus guten Gründen breche: