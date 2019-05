später lesen Befall mit Borkenkäfern wird aus der Luft erfasst Teilen

Nach der Dürre im Sommer 2018 und mehreren Stürmen dokumentieren Helikopter und Drohnen mit Kameras den Befall mit Borkenkäfern in rheinland-pfälzischen Wäldern. In dieser Woche sei etwa der Flug eines Hubschraubers über der Eifel geplant, teilte das Forstministerium in Mainz mit. Von Jens Albes, dpa