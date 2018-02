später lesen Befangenheitsantrag abgewiesen: Mordprozess geht weiter FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Der Landauer Prozess um den gewaltsamen Tod einer 86-jährigen Frau geht weiter. Das Landgericht habe den Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen einen der Richter zurückgewiesen, sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Angeklagt ist ein 25-Jähriger, dem unter anderem Mord vorgeworfen wird. Er soll im Mai 2016 mit zwei bereits verurteilten Komplizen die Seniorin in ihrem Haus im Stadtteil Mörlheim beraubt sowie geschlagen und getreten haben. Bei der Tat war die Frau so schwer verletzt worden, das sie starb. dpa