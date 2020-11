Beförderungen im Umweltministerium: Baldauf will Aufklärung

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) aufgefordert, die beanstandete Beförderungspraxis ihres Hauses im Landtag genau zu erläutern.

„Ich erwarte eine umfassende Aufklärung von der Ministerin“, sagte Baldauf am Montag in Mainz nach einem Bericht des SWR. Die CDU-Fraktion will das Thema in der aktuellen Debatte am Mittwoch in den Landtag einbringen.