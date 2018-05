später lesen Befürchtetes Verkehrschaos bei Gutenberg-Marathon bleibt aus FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Beim 19. Gutenberg-Marathon in Mainz kommt es heute zu spürbaren Beeinträchtigungen des Verkehrs. Der Startschuss für den Marathon, Halbmarathon und Staffellauf fällt um 9.30 Uhr an der Rheingoldhalle. Er verläuft durch weite Teile der Mainzer Altstadt, Neustadt und Mombach sowie der Wiesbadener Ortsteile Kastel und Kostheim. Wegen der Aufbauarbeiten sind viele Straßen an der Strecke schon von 6.00 Uhr an nicht mehr befahrbar. Die Theodor-Heuss-Brücke wird ab 7.30 Uhr bis zum Ende des Marathons 15.30 Uhr gesperrt sein. Die Stadt bittet Teilnehmer und Zuschauer, wenn möglich auf das Auto zu verzichten. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es einige Umleitungen und Sonderfahrten. Insgesamt werden 7500 Sportler erwartet. dpa