Begabte Schüler: Rheinland-Pfalz startet Projekt

Damit in Rheinland-Pfalz besonders begabte Schüler ihre Potenziale besser ausschöpfen können, setzt das Land auf ein Projekt zur Schulung von Fachkräften. „Denn das Erkennen, Fördern und Fordern darf nicht Zufall oder Ausnahme bleiben, sondern muss in den Regelunterricht eingebettet sein“, teilte das Bildungsministerium am Montag in Mainz mit. dpa