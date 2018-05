später lesen Begegnungen sollen Jugendliche gegen Antisemitismus wappnen FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Mit Begegnungen und Bildung will der neue Antisemitismus-Beauftragte Dieter Burgard judenfeindlichen Haltungen frühzeitig entgegenwirken. Daher gehöre auch die Weiterentwicklung des jüdischen Lebens in Rheinland-Pfalz zu seinen Aufgaben, sagte Burgard bei seiner offiziellen Amtseinführung am Dienstag in Mainz. Als Beispiel zur Förderung einer Begegnungskultur nannte Burgard Projekte von jungen Leuten in jüdischen Gemeinden, die sich regelmäßig treffen und Begegnungen zu nichtjüdischen Jugendlichen suchen. dpa