Beherbergungsbetriebe hatten nur wenige Gäste im Mai

Bad Ems Seit Mitte Mai dürfen in Rheinland-Pfalz Beherbergungsbetriebe nach einer Corona-Zwangspause wieder Gäste aufnehmen. Im Vergleich zum Mai 2019 ist die Anzahl der Gäste und der gebuchten Übernachtungen stark gesunken, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag veröffentlichte.

Landesweit buchten im diesjährigen Mai rund 266 200 Menschen insgesamt rund 780 500 Übernachtungen. Das seien 73 Prozent weniger Gäste und 68 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahresmonat, erklärten die Statistiker.