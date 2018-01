später lesen Behörde: Beim Kauf von Kinderkostümen auf Sicherheit achten Teilen

Twittern

Teilen



Lange Bändel oder entflammbare Stoffe: Fastnachtskostüme können der Aufsichtsbehörde SGD Nord zufolge für Kinder gefährlich werden. Diese könnten etwa mit Schnüren oder Schärpen in Rolltreppen hängen bleiben oder sich strangulieren, warnte die Behörde in Koblenz am Dienstag. Teile wie Knöpfe oder Pailletten könnten verschluckt werden. Besser seien Klettverschlüsse und Druckknöpfe. Eltern sollten beim Kauf auf ein CE-Kennzeichen an den Kostümen achten. Dann entsprächen sie den Spielzeugrichtlinien und seien unter anderem nur schwer entflammbar. dpa