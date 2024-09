Schutz vor Übergriffen Behörden in Rheinland-Pfalz sorgen sich um Sicherheit

Notfallknöpfe, Security-Leute, Pfefferspray in der Schublade: In einigen rheinland-pfälzischen Verwaltungen rücken Sicherheitsmaßnahmen stärker in den Mittelpunkt - nicht zuletzt seit dem Angriff auf eine Polizeiwache in Linz. „Es passiert bei uns im Haus im Durchschnitt jede Woche mal, dass jemand übergriffig wird, eine Schere oder ein Messer oder sonst was zieht und die Kollegen auch anpackt“, sagt der Landrat des Landkreises Neuwied, Achim Hallerbach (CDU).