Behörden untersuchen Hintergründe von Masernausbruch

Angesichts der Fälle von Masern in der Region hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße die Bevölkerung zur Überprüfung des Impfschutzes aufgerufen. Sollte kein Impfschutz vorhanden oder der Impfpass nicht auffindbar sein, sollte eine Impfung erwogen werden, teilte die Behörde in Landau am Mittwoch mit. dpa