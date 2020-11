Behörden warnen vor neuen Trickbetrüger-Maschen

Mainz Die allgemeine Verunsicherung wegen der Corona-Pandemie spielt Verbrechern in die Karten. Experten raten zu besonderer Wachsamkeit.

Die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz warnen vor neuen Trickbetrüger-Maschen in der Corona-Krise. Unter anderem habe der bekannte Enkeltrick einen neuen Dreh erhalten, teilte das Landeskriminalamt in Mainz mit. „Es gibt Fälle, in denen ein angeblicher Enkel anruft und die Großeltern um 15 000 Euro für eine Corona-Behandlung bittet“, sagte ein LKA-Sprecher in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. „In anderen Fällen ruft ein vermeintlicher Arzt an oder eine erfundene Bundesinfektionsstelle“, schilderte er.