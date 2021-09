Behörden zeigen sich optimistischer bei Wärmeversorgung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Winter naht. Die Behörden streben an, dass möglichst viele Flutopfer an der Ahr Weihnachten mit funktionierender Heizung feiern können. Auch Holzöfen sollen helfen.

Zwei Monate nach der Sturzflut im Ahrtal mit vielen zerstörten Heizungen zeigen sich die Behörden optimistischer hinsichtlich der Wärmeversorgung bis zum ersten Frost. Die Gasversorgung in Bad Neuenahr-Ahrweiler könne wohl schon bis Ende November wieder überall funktionieren - statt wie zunächst befürchtet teils erst von spätestens März an, bekräftigten Behördenvertreter am Donnerstag in der teilzerstörten Kurstadt. Auch in den Weindörfern weiter Ahr-aufwärts zeichneten sich verschiedene Lösungen ab, zum Beispiel mit kleineren Wärmenetzen für mehrere Häuser oder mit Stromheizungen.