Trier/Wittlich/Mainz Ein geplanter Anbau in Wittlich würde das Land 41 Millionen Euro kosten. Eine Entscheidung, ob die Haftanstalt schließt, gibt es bei der Betriebsversammlung am Dienstag noch nicht.

Wenn das Land das Trierer Gefängnis wirklich schließt, muss es mindestens 41 Millionen Euro in die Hand nehmen, um einen Altbau in Wittlich zu sanieren und dort neue Haftplätze zu schaffen. Die Summe nennt das rheinland-pfälzische Justizministerium dem Triererischen Volksfreund auf Anfrage. Das Land hatte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, ob ein Anbau in dem denkmalgeschützten Gebäude möglich ist und es den Trierer Knast dauerhaft aufgeben kann. Zu welcher Entscheidung es am Ende kommt, gilt in landespolitischen Kreisen inzwischen als ungewiss.