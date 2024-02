Umweltpolitik Bei EU-Grenzwerten für die Luft die Industrie gefordert

Die Stadt Mainz hat die gesetzlichen Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft 2023 nach eigener Darstellung eingehalten - und rechnet auch auf absehbare Zeit damit. „Die neuen Richtwerte der EU werden uns vor neue Herausforderungen stellen“, sagte Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) am Donnerstag in Mainz. Die strengeren Grenzwerte seien begrüßenswert, „weil schlechte Luft ein Verursacher von Krankheiten und Todesfällen ist“. Es könne aber nicht sein, dass es künftig allein bei den Kommunen liege, dafür zu sorgen, dass diese eingehalten würden. Die EU müsse auch schärfere Regeln für die Verursacher etwa von Feinstaub erlassen und die Auflagen für die Auto- und die sonstige Industrie verschärfen.