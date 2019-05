Bei Kommunalwahlen zeichnet sich deutlicher CDU-Vorsprung ab

Bad Ems/Mainz Zwei Tage nach den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz zeichnet sich bei der Auszählung der landesweiten Stimmen trotz erheblicher Verluste ein deutlicher Vorsprung für die CDU ab. Nach Auszählung von 1913 der insgesamt 2302 Stimmbezirke erreichten die Christdemokraten 30,7 Prozent der Stimmen für die kommunalen Gremien, 7,9 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.

Auf dem dritten Platz der vorläufigen Auszählung zu den Kommunalwahlen folgen die Grünen mit 16,1 Prozent (plus 6,6). Die AfD blieb mit 8,6 Prozent (plus 5,6) etwas hinter ihrem Europawahlergebnis (9,9 Prozent) zurück. Die FDP erreichte 6,1 Prozent (plus 2,0), die Linkspartei 3,7 Prozent (plus 0,5). Die sonstigen Parteien, darunter die Freien Wähler und die Satire-Partei Die Partei, kamen zusammen auf 12,3 Prozent (plus 0,6).