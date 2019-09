Blaulicht : Bei Rot gefahren? 16-jähriger Mopedfahrer in Trier schwer verletzt

Bei Rot gefahren? 16-jähriger Mopedfahrer in Trier schwer verletzt

Trier Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Trier schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige sei mit seiner Maschine vermutlich bei Rot auf eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Dabei sei er von dem Auto eines 54-Jährigen erfasst worden.

Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht - der 16-Jährige mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, der 54-Jährige mit Schnittverletzungen, die vermutlich von splitterndem Glas der Windschutzscheibe verursacht wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Mitfahrerin in dem Auto sei zudem leicht an der Hand verletzt worden.