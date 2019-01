später lesen Beifahrer wirft Getränkedose bei Tempo 130 auf Fahrzeug FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Wohl weil es ihm nicht schnell genug ging, hat ein Beifahrer bei voller Fahrt auf einer Autobahn in Rheinhessen einen anderen Wagen mit einer Getränkedose beworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch auf der A61 zwischen Bingen und Bad Kreuznach mit etwa 130 Stundenkilometern unterwegs. dpa