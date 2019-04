später lesen Beifahrerin bei Unfall im Westerwald schwer verletzt Teilen

Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße im Westerwald ist am Dienstag eine Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Siegen geflogen, wie die Polizei mitteilte. dpa