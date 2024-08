Verkehr Beifahrerin stirbt bei Auffahrunfall

Auf der A61 kurz vor der Anschlussstelle Laudert (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist eine Person bei einem Auffahrunfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei saß die 49-Jährige als Beifahrerin im Auto, das am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst auf einen Sattelzug auffuhr. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.