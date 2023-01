Landtagsabgeordnete : Beilstein will Landrätin von Cochem-Zell werden

Bullay Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein will im Juni bei der Landratswahl des Kreises Cochem-Zell antreten. Sie habe sich in Abstimmung mit ihrer Familie dazu bereiterklärt, sagte die Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Entscheidung über die Kandidatur werde basisdemokratisch in einer Mitgliederversammlung der CDU am 10. März getroffen. „Bis dahin hat also jeder, der Interesse hat, die Möglichkeit, ebenfalls „seinen Hut in den Ring zu werfen““.

Die Wahl ist für den 18. Juni angesetzt. Falls dann kein Kandidat oder keine Kandidatin die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 9. Juli zur Stichwahl. Der bisherige Landrat des Kreises Cochem-Zell, Manfred Schnur (CDU), tritt nicht mehr an. Er amtiert seit 2007 und wurde 2015 für eine weitere achtjährige Amtszeit wiedergewählt.

Der von Beilstein geführte CDU-Kreisverband Cochem-Zell konnte unterdessen nach ihren Angaben den finanziellen Schaden „signifikant reduzieren“, der der Partei aus Strafzahlungen nach illegalen Spenden entstanden war. Diese Spenden an die CDU waren von der Bundestagsverwaltung als rechtswidrig eingestuft worden, weil der wahre Spender nicht erkennbar war.

Im Zusammenhang mit der juristischen Prüfung möglicher Regressansprüche sei eine außergerichtliche Einigung erzielt worden, erklärte die CDU-Kreisvorsitzende. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Peter Bleser habe zur Wiedergutmachung des entstandenen Schadens „ohne Anerkennung einer Schuld einen wesentlichen Beitrag geleistet“. Darüber hatten zuvor die „Rhein-Zeitung“ und der „Trierische Volksfreund“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:230105-99-113539/2

(dpa)