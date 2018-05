später lesen Beim Entleeren abgerutscht: Müllcontainer zerlegt Rolltor FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Das ging gründlich schief: Ein Müllwagenfahrer hat in Landau erfolglos versucht, den Müllcontainer eines Supermarktes zu entleeren. Der Container rutschte ihm beim Aufladen ab, knallte gegen ein Rolltor, zerlegte es und beschädigte dabei noch eine Außenwand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 40 000 Euro. Zu allem Unglück verletzte sich der 49-jährige Fahrer bei der Bergung des Containers auch noch leicht am Unterarm. dpa