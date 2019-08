Beißender Geruch in Arztpraxis: Mitarbeiter im Krankenhaus

Speyer Beißender Geruch in einer Arztpraxis in Speyer hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte und Polizei ausgelöst. Sechs Mitarbeiter der Praxis wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Donnerstagabend den verdächtigen Geruch aus dem Reinigungsraum bemerkt hatten, wie die Polizei mitteilte.

