Bekämpfung der Krise: Landtag berät über Nachtragshaushalt

Mainz Die Folgen der Corona-Pandemie reißen tiefe Löcher in die Landeskasse. Die Nettokreditaufnahme soll so stark steigen wie nie zuvor. Jetzt hat erstmals der Landtag über den Entwurf beraten.

Mit einer Neuverschuldung in der Rekordhöhe von rund 3,5 Milliarden Euro will die Landesregierung die Folgen der Corona-Pandemie für Rheinland-Pfalz bekämpfen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sagte bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs am Donnerstag im Landtag in Mainz, die darin vorgesehen Mittel würden helfen, die Folgen der Corona-Krise abzumildern.