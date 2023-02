Ein Lotse geht von Bord : Kein Reformeifer im Bistum Trier: Bekannter Bistumspriester wechselt zu den Altkatholiken

Der suspendierte Trierer Bistumspriester Clemens Grünebach läutet die Glocken demnächst für die Altkatholiken.

Trier Clemens Grünebach hat sich im Bistum Trier viele Jahre lang als reformfreudiger Priester einen Namen gemacht. Jetzt wechselt der 53-jährige Priester resigniert die Seite und geht zu den Altkatholiken. Dabei macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Triers Bischof Stephan Ackermann muss erneut einen personellen Aderlass verkraften: Der Saarbrücker Dekan Clemens Grünebach, der als Priester auch 16 Jahre im Raum Hermeskeil aktiv war, wechselt zu den Alt-Katholiken. Der 53-Jährige habe Ackermann darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben und dem priesterlichen Dienst zu entbinden, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. Grünebach habe dem Bischof in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er ab März als Priester in der alt-katholischen Kirche wirken möchte.

Kritik an „spürbarer Lähmung“

Als Beweggründe für den Wechsel nannte Grünebach den „erloschenen Reformeifer im Bistum Trier“ und eine „spürbare Lähmung und Perspektivlosigkeit vieler Haupt- und Ehrenamtlicher“. Infolgedessen habe er sich zunehmend als „heimatlos“ empfunden. Konkret hätten der „Eingriff der römischen Kleruskongregation in die geplante Pfarreienreform im Bistum Trier“ und die „starken Beharrungskräfte auf allen kirchlichen Ebenen” zu seiner Entscheidung geführt. Gleichzeitig betont der ehemalige Leiter der Planungsgruppe Raumgliederung, dass er der Kirche von Trier und ihren Verantwortlichen sehr viel verdanke, sich „mit Herzblut“ in seinen Aufgaben und vor allem in der Diözesansynode engagiert habe. Dem Entschluss, zur alt-katholischen Kirche zu wechseln, sei ein langes und schmerzliches Ringen vorausgegangen.

Das sagt der Bischof zu Grünebachs Wechsel

Nach Angaben des Bistums bedauert Bischof Stephan Ackermann den Schritt des scheidenden Dekans und dankt ihm für seinen 28-jährigen Dienst als Priester im Bistum Trier.

Grünebach hatte sich nach seinem Weggang aus Hermeskeil vor vier Jahren zunächst in ein dreimonatiges Sabbatical verabschiedet, eine bezahlte Auszeit. Seinerzeit sagte er, er wolle in Essen in einer Wohngemeinschaft der Jesuiten leben und in einer Bäckerei jobben.

Vor Clemens Grünebach war im Mai vergangenen Jahres bereits der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm, zu den Altkatholiken gewechselt. „Ich habe im Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann“, begründnete Sturm seinerzeit seinen Wechsel.

