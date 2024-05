„Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen“ Bekannter ZDF-Journalist Matthias Fornoff verliert seinen Job

ZDF-Journalist Matthias Fornoff muss vorzeitig eine wichtige Führungsrolle in dem öffentlich-rechtlichen Sender abgeben. Zum Samstag, 1. Juni, ist der 60-Jährige nicht mehr Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in Mainz am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.