Bekennervideo von 13 Jahre altem Terrorverdächtigen

Der unter Terrorverdacht stehende 13-Jährige aus Ludwigshafen soll vor seinem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf einen Weihnachtsmarkt der Stadt 2016 ein Bekennervideo gedreht haben. Das berichtete die Zeitung „Rheinpfalz“ mit Verweis auf amtliche Unterlagen. Sie bezieht sich in dem Bericht auf die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien gegen einen 18-jährigen Österreicher mit albanischen Wurzeln. Dieser soll den 13 Jahre alten Deutsch-Iraker angestiftet haben. Die Staatsanwaltschaft Wien verwies am Montag an das Landesgericht für Strafsachen in Wien; dort wollte sich eine Sprecherin dazu nicht äußern. dpa