Ein bekiffter Zigarettendieb hat einer Frau in Gommersheim (Kreis Südliche Weinstraße) einen Kopfstoß verpasst und diese leicht verletzt. Kurz zuvor sei er lachend über das Schiebedach in ein geparktes Auto geklettert und habe sich an einer Schachtel Zigaretten bedient, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa