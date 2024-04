„Ich hatte nichts mehr zu verlieren“ Deutscher Olympia-Held bei „Höhle der Löwen“ – Er hat sich völlig verändert

Genauer gesagt bereits in der nächsten Folge am kommenden Montag, vor Kurzem startete die 15. Staffel der Erfolgsserie. „Als Matthias 2013 seine Profisportkarriere beendet, will er abnehmen, ohne auf etwas verzichten zu müssen“, heißt es auf der Website. Zunächst habe er nichts „Schmackhaftes“ gefunden. Mit einem befreundeten Bäcker und seiner Frau Inge entwickelte er dann „Steiner’s“, so heißt die Marke, die ihm geholfen hat, 45 Kilo abzunehmen. Seit 2020 ist sie auf dem Markt.