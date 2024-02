Kommunen Beliebtes Mandelblütenfest wieder an zwei Wochenenden

Die Blütenpracht zieht jährlich Tausende Gäste aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Einen festen Termin gibt es nicht, das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Besucher können sich an vielen Ausschankstellen stärken. Der Weinort Gimmeldingen gehört zur Kommune Neustadt an der Weinstraße.