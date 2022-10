Abstimmung : Beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz gesucht - schon jetzt Überraschung für Region Trier

Zehn Betriebe in der Region stehen zur Wahl für die beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier Zehn Betriebe aus der Region sind bei einem Online-Voting nominiert, die beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz zu werden. Noch läuft die Abstimmung.

Welche ist die beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz? Darüber lässt derzeit das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff abstimmen. Nominiert sind zehn Betriebe, die die Leser zuvor einreichen konnten. Aus den Meistgenannten erstellten das Magazin dann die Bestenliste. Auch nach den Lieblingsfleischereien in den anderen Bundesländern wird per Online-Voting gesucht.

Beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz kommt aus Region Trier

Was bei den Kandidaten auffällt: Vier davon kommen allein aus Trier, alle weiteren aus der Region. Keine Metzgerei aus Koblenz, Ludwigshafen oder Mainz hat es unter die zehn Nominierten geschafft. Das bedeutet: gleich wie die Abstimmung ausgeht, die beliebteste Fleischerei liegt schon jetzt in der Region.

Erst kürzlich hatte das Magazin zu einer Abstimmung über die beliebtesten Pizzerien in Deutschland aufgerufen. Dabei lagen ebenfalls viele Top-Platzierungen in der Region Trier. Der erste Platz in Rheinland-Pfalz ging dabei an die Pizzeria Da Paolino in Konz.