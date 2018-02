später lesen Belohnung für Hinweise nach tödlichem Angriff mit Messer Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer tödlichen Messerattacke Anfang Januar in Frankenthal suchen die Ermittler weiterhin den Fahrers des Fluchtautos und hoffen nun auf Zeugen. Die Staatsanwaltschaft setze eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus, mit denen der Unbekannte identifiziert werden könne, teilten die Behörde und die Polizei am Donnerstag gemeinsam mit. dpa